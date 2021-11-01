Назван худший город для встречи зомби-апокалипсиса

Нью-Йорк назвали худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса. Как сообщает The New York Post, на территории мегаполиса располагаются 9730 кладбищ, на которых захоронены около 12,7 миллиона человек.

Эксперты RantCasino.com указали, что в случае нашествия живых мертвецов Нью-Йорк окажется худшим местом на планете. Не намного лучше обстановка будет складываться в соседних штатах: Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут. А лучшим местом, чтобы защититься от зомби, аналитики назвали Аляску — там меньше всего захоронений.

Зомби-апокалипсис — фантастический сценарий конца света, при котором человечество вымирает в результате стремительного распространения вируса или бактерии. Инфекция передается, когда зомби кусает человека. Несмотря на крайне гипотетический характер такого развития событий, медики используют подобные сценарии для оценки последствий возникновения массовых смертельно опасных заболеваний и разработки методов их устранения. В случае если восстание живых мертвецов все-таки произойдет, примерно через 100 дней численность человечества сократится до 100-200 человек, то есть значений, при которых повторное заселение планеты будет практически невозможным.

В мае 2018-го жителям города Лейк Уорт (штат Флорида, США) разослали экстренное предупреждение о зомби-апокалипсисе. Это произошло во время отключения света. По утверждению властей, при подобных инцидентах автоматически начинается рассылка уведомлений жителям, причем для каждого ЧП заготовлено отдельное сообщение. «Кто-то внес правки, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о вторжении зомби», — сказал официальный представитель мэрии Бер Керр, уточнив, что к этому не причастны работники или недавно уволившиеся сотрудники.