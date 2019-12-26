Американцы заинтересовались «зомби-домом» из России

Петербургские архитекторы, создавшие проект так называемого дома для зомби-апокалипсиса, получили первые заказы на строительство зданий из-за границы — от испанцев и американцев, говорится в сообщении фирмы-разработчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Возведение необычных зданий в Испании и США начнется в первой половине 2020 года. «Сейчас мы заканчиваем работы по проектированию силовых конструкций дома и прорабатываем планировочные решения в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, — отмечается в сообщении. — В ближайшее время приступим к разработке инженерных систем и дизайна интерьера». Заинтересовались ли проектом заказчики из России, не уточняется.

Ранее сообщалось, что дом под рабочим названием Cyberhouse («Кибердом») придумали для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Создатели назвали проект по аналогии с бронированным пикапом Cybertruck, представленным в ноябре текущего года американским бизнесменом Илоном Маском. Cyberhouse, по сути, — многоуровневый бункер. Стоимость дома, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей. Общая площадь объекта — 300 квадратных метров.

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