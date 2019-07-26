Найден гигантский сверхорганизм с деревом-зомби

Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии выяснили, что пень новозеландского каури (агатиса южного) является живой частью гигантского суперорганизма, который включает в себя десятки или даже сотни деревьев. При этом пень сохраняет жизнедеятельность, являясь паразитом. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам исследователей, пень оставался бы мертвым, если бы не был соединен с корневой системой других деревьев, поскольку у него отсутствует собственная зеленая фотосинтезирующая ткань. Ночью он получает воду и питательные вещества, которые остальные растения получали в течение дня.

Ученые проследили за движением питательного сока и определили, что деревья и пень потребляли воду в разное время суток. Днем пень «бездействует», пока живые растения транспортируют влагу до своих корней и листьев. Ночью пень перемещал воду через свои оставшиеся ткани. Таким образом, деревья играют роль насосов, включающихся попеременно в единой гидравлической системе. По мнению ученых, остатки дерева могут играть роль моста, обеспечивающего связь корневых систем друг с другом.

В то же время такая система является уязвимой для патогенов, которые могут распространяться от одного зараженного дерева на весь лес через корни.

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