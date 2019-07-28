Украинские электрички после «зомби-апокалипсиса» напугали пользователей сети

Жительница Украины Лора Манек, возмущенная состоянием пригородных электричек, опубликовала в Facebook фотографии вагонов, в которых недавно ехала. Их вид привел ее в ужас. По словам Манек, электричка больше напоминает транспорт для перевозки скота.

На снимках видно, что вагоны покрыты ржавчиной, краска облупилась, а окна потемнели от грязи. «Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот таком можно возить людей? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу!» — заявила она.

«Фильм ужасов какой-то», — написала одна из пользовательниц в комментариях под постом. «Сюда музычка с "Ходячих мертвецов" подошла бы», — предположил житель Северодонецка, намекая на то, что поезд пережил зомби-апокалипсис.

Манек ехала по направлению Киев — Козатин. В комментариях под постом украинцы пожаловались на электрички и других направлений, в частности, в Харьковской области.

Некоторые отметили, что поезда дальнего следования по состоянию не лучше пригородных. Недовольные украинцы начали искать виновных в том, что пассажиров ежедневно перевозят на «скотовозках». Многие посчитали, что виноват лично глава национального железнодорожного перевозчика Евгений Кравцов.

Запись прокомментировали некоторые пользователи из России. Так, Галина Арсланова из Москвы опубликовала снимки из новой пригородной электрички и пригласила всех в Москву.

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