Треть россиян назвала Украину братской страной

Братской страной Украину считают 30 процентов россиян, еще восемь процентов — дружественным государством, 28 считают ее просто соседом. В целом к стране хорошо относятся более двух третей (68 процентов) опрошенных ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Плохо к Украине относится каждый пятый респондент (21 процент). Столько же назвали ее угрозой для России или враждебным государством. Конкурентом страну считают два процента участников опроса, стратегическим партнером — три процента.

Почти половина опрошенных (48 процентов) отметили, что между россиянами и украинцами больше разделяющих факторов. В обратном уверены 36 процентов. 16 процентов затруднились ответить.

Опрос проводился 20 июня по телефону методом стратифицированной двухосновной случайной выборки номеров. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее «Левада-центр» выяснил, что в 2019 году россияне стали лучше относиться к Украине, США и Европейскому союзу.

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