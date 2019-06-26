Россияне стали лучше относиться к Западу и Украине

Россияне стали лучше относиться к Западу, США, Европейскому союзу и Украине в 2019 году. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», опубликованных на сайте организации.

Так, в 2018 году только 20 процентов опрошенных сообщили о хорошем отношении к США. В 2019 году об этом заявил 31 процент участников исследования. Тех, кто негативно оценивает Соединенные Штаты, стало 52 вместо 69 процентов.

Кроме того, раньше положительно о ЕС высказывались 28 процентов россиян, сейчас их количество увеличилось до 37 процентов. Отрицательно стали относиться 44 процента вместо 55 процентов в прошлом году. К Украине стали относиться лучше 38 вместо 33 процентов респондентов. Раньше к ней плохо относились 55 процентов, сейчас — 48 процентов.

Результаты опроса также показали, что 31 процент россиян уважает страны Запада, 30 процентов не испытывают к ним эмоций, а 72 процента уверены, что «нам никто не желает добра». При этом еще 72 процента уверены, что Россия — это образец для подражания, и другие государства стремятся с ней сотрудничать.

Опрос «Левада-центра» проводился с 24 по 29 мая. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.

Ранее сообщалось, что почти три четверти россиян (73 процента) считают себя патриотами. Чаще всего так себя называли жители страны в возрасте от 31 года до 45 лет с высшим образованием. Ключевую роль в формировании чувства патриотизма играет воспитание, считают участники опроса.

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