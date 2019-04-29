Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большинство жителей России (67 процентов) не следили за президентскими выборами на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

По данным социологов, в целом к ситуации проявили интерес около 30 процентов россиян. Особое внимание кампании уделили 12 процентов жителей страны.

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Итоги украинских выборов волновали 55 процентов граждан. При этом большая часть респондентов (31 процент) отдавала предпочтение кандидату Владимиру Зеленскому, в то время как другой претендент и действующий глава государства Петр Порошенко импонировал 2 процентам опрошенных.

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.

Опрос проводился с 18 по 23 апреля 2019 года среди 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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