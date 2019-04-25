Путин констатировал провал Порошенко

Итоги выборов на Украине свидетельствуют о полном провале политики действующего президента Петра Порошенко. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — отметил российский лидер, комментируя поражение Порошенко на президентских выборах.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава государства будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По итогам подсчета 100 процентов протоколов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. В команде действующего главы Украины заявили, что причиной его поражения стало то, что до людей не смогли донести «всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет».