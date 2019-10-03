Артистка попала в больницу загримированной под зомби и вызвала панику у врачей

Профессиональная танцовщица Джай Фиарс была госпитализирована со съемочной площадки, где ее загримировали под зомби. Вид артистки спровоцировал в больнице панику, сообщает детроитский канал Fox 2.

Отмечается, что Фиарс попала в больницу из-за панической атаки. При этом на лицо артистки наложили грим, из-за которого создавалось впечатление, будто у нее отсутствуют губы, кожа вокруг рта и носа.

Актрису попытались отправить в травмпункт, не обращая внимания на ее слова о своем самочувствии. Врачи решили, что она бредит из-за болевого шока. По словам Фиарс, она считала, что профессиональным медикам будет очевидно, что на ней грим.

В августе голливудский актер Киану Ривз появился на съемочной площадке фильма «Билл и Тед» с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом. Снимки артиста удивили его поклонников.

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