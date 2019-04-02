Джармуш снимет фильм о зомби «с величайшим актерским составом всех времен»

Focus Features / YouTube

В сети появился трейлер фильма «Мертвые не умирают» режиссера Джима Джармуша. Проморолик опубликован на YouTube-канале Focus Features.

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В подписи к трейлеру указано, что это будет «фильм о зомби с величайшим актерским составом, когда-либо разорванным в клочья». В ленте сыграют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми, Дэнни Гловер, Игги Поп, Том Уэйтс, Селена Гомез, рэпер RZA, Лука Саббат и Калеб Лэндри Джонс.

Джармуш также выступил сценаристом картины. Премьера «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня.

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