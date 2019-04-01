Причиной четырехдневного брака Николаса Кейджа оказалось сильное опьянение

Актер Николас Кейдж объяснил, что женился на своей девушке Эрике Койке в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Fox News.

Пара получила свидетельство о браке 23 марта в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня артист потребовал аннулировать документ. Он пояснил, что был слишком пьян, когда согласился стать мужем.

В своем заявлении об аннулировании брака артист рассказал, что ему «не хватало понимания своих действий». Он добавил, что импульсивно отреагировал на предложение своей девушки о женитьбе, не сумев проанализировать последствия этого решения. Кроме того, 55-летний актер обвинил Койке в том, что она скрывает от него свое криминальное прошлое. По его словам, она также была пьяна, когда решила стать его женой.

Койке стала уже четвертой женой Кейджа. В 1995 году он сделал предложение артистке Патрисии Аркетт, с которой потом прожил шесть лет. Второй его супругой стала дочь Элвиса Пресли Лиза Мария, однако они развелись через 109 дней после свадьбы. Затем на протяжении 12 лет он состоял в браке с актрисой Элис Ким. Развод состоялся в 2016 году. У пары есть сын Кал-Эл.

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