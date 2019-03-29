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Николас Кейдж передумал жениться через четыре дня после свадьбы

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Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж подал заявку на аннулирование брака через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает портал The Blast.

В субботу, 23 марта, артист женился на своей девушке визажисте Эрике Койке. Пара получила свидетельство о браке в Лас-Вегасе.

Артист не уточнил причины своего решения, однако потребовал аннулировать документ. Если сделать это не получится, Кейдж готов пройти через полноценный процесс развода.

Отмечается, что пара начала встречаться в апреле 2018 года. Койке стала уже четвертой женой Кейджа. В 1995 году он сделал предложение артистке Патрисии Аркетт, с которой потом прожил шесть лет. Второй его супругой стала дочь Элвиса Пресли Лиза Мария, однако они развелись через 109 дней после свадьбы. Затем на протяжении 12 лет он состоял в браке с актрисой Элис Ким. Они развелись в 2016 году. У пары есть сын Кал-Эл.

В 2011 году Кейджа задержали за домашнее насилие по отношению к Элис Ким, а осенью 2018 года его бывшая девушка Вики Парк заявила, что актер домогался ее в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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