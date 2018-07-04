Николас Кейдж станет нуарным Человеком-пауком

Американский актер Николас Кейдж озвучит супергероя Человека-паука из вселенной Нуар в полнометражном анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». Об этом сообщает портал DiscussingFilm.

Анимационная лента расскажет об альтернативной вселенной, в которой Человеком-пауком становится не Питер Паркер, а темнокожий школьник Майлз Моралес. Кейдж озвучит другую версию супергероя с Земли-90214.

Режиссерами картины выступили Боб Персикетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман. Премьера мультфильма запланирована на 20 декабря.

В апреле Николас Кейдж анонсировал окончание карьеры актера.

В марте сообщалось, что Кейдж озвучит Супермена в мультфильме «Юные титаны, вперед!». Актер должен был сыграть Супермена в отмененном фильме Тима Бертона «Супермен жив» в 1998 году. Анимационная лента выйдет в российский прокат 26 июля.

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