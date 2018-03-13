Николас Кейдж спустя 20 лет добился роли Супермена

Актер Николас Кейдж, который в 1998 году должен был сыграть Супермена в отмененном фильме Тима Бертона «Супермен жив», все-таки получит роль героя комиксов. Он озвучит его в мультфильме «Юные титаны, вперед!», сообщает USA Today.

Чудо-женщина будет говорить голосом певицы Халси, а Зеленый Фонарь — голосом рэпера Лил Яти. Все эти роли будут эпизодическими. Для озвучки остальных популярных супергероев вселенной DC Comics также планируется привлечь других селебрити.

По сюжету полнометражного мультфильма, герои анимационного сериала The Cartoon Network «Юные титаны, вперед» — помощник Бэтмена Робин, инопланетная воительница Старфаер, инфантил-хамелеон Бистбой, полу-робот Киборг и демоническая шутница Рэйвен — мечтают о поп-культурной славе. Они пытаются уговорить голливудского режиссера (Кристен Белл) снять о них кино.

Полнометражные «Юные титаны, вперед!» выйдут в российский прокат 26 июля. Режиссерами ленты выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил, а главные роли озвучат те же артисты, что работают над сериалом: Скотт Менвилл, Хинден Уолч, Тара Стронг, Кхари Пэйтон и Грег Сайпс.

Николас Кейдж считается самым большим фанатом Супермена в Голливуде. Он назвал своего сына криптонским именем супергероя Кал-Эл, а также долгое время владел редкой копией первого комикса с участием Супермена, вышедшего в 1938-

году. Впоследствии он продал ее на аукционе за 2,1 миллиона долларов.

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