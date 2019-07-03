Создатели «Ходячих мертвецов» объявили о завершении комикса

Серия комиксов «Ходячие мертвецы» завершится с выходом 193-го номера. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что последнее издание выйдет 3 июля. Номер получил название «Фермерский дом». Завершение серии не повлияет на сериал «Ходячие мертвецы» и его спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» от телеканала AMC.

Материалы по теме Буду погибать пожилым Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца

Комикс, созданный американским писателем Робертом Киркманом, выходил с октября 2003 года. Серия повествует о жизни Рика Граймса, его семьи и других выживших в зомби-апокалипсисе. Художниками комикса выступили Тони Мур и Чарли Адлард.

Первый сериал по мотивам «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в 2010-м, спин-офф увидел свет в 2015 году. Помимо двух телешоу, франшиза включает в себя несколько видеоигр.

В сентябре 2018 года выпуск оригинального сериала «Ходячие мертвецы» продлили на 10 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!