Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»

В сети появился трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» (Zombieland: Double Tap). Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

В сиквеле главные герои первой части продолжат свое путешествие по Америке, наполненной ордами кровожадных зомби. Они окажутся в Белом доме и встретят других выживших.

Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер, снявший первую часть дилогии. В фильме снялись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Берлин и Бил Мюррей. Лента выйдет в прокат 24 октября.

Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году. Решение о съемках продолжения было принято в 2014 году.

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