Между смертью Рутгера Хауэра и его героем в «Бегущем по лезвию» обнаружили связь

В сети обнаружили связь между смертью актера Рутгера Хауэра и судьбой его героя в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».

Сразу несколько пользователей Twitter обратили внимание на то, что артист скончался в том же году, что и его персонаж — командир боевого отряда Рой Батти. Согласно сюжету картины, Батти является репликантом, чей срок жизни составляет четыре года.

«Рутгер Хауэр скончался в 2019 году — тогда же происходят события фильма "Бегущий по лезвию". Его персонаж Рой Батти умирает как раз в 2019 году».

«Боже, открыл "Википедию" и понял, что события "Бегущего по лезвию" происходят в 2019 году. Это означает, что Рутгер Хауэр и Рой Батти умерли в один год».

24 июля стало известно, что Рутгер Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Ему было 75 лет.

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Актер много лет сотрудничал и дружил с режиссером Полом Верховеном. Он снялся в таких фильмах кинематографиста, как «Плоть + кровь», «Турецкие наслаждения» и «Солдаты королевы». Кроме того, Хауэр известен по ролям в картинах «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Зов предков», «Достучаться до небес», «Город грехов» и «Братья Систерс». В 1988 году он получил премию «Золотой глобус» за роль второго плана в мини-сериале «Побег из Собибора», а в 1999-м в Нидерландах был удостоен звания «Лучший актер столетия».

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