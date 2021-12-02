Невеста упала в обморок перед поездкой к жениху и умерла в день свадьбы

В штате Кано, Нигерия, невеста потеряла сознание и неожиданно умерла в день свадьбы. Об этом пишет BBC News Pidgin.

В субботу, 27 ноября, 28-летняя Ханнату Яхайя собиралась выйти замуж за возлюбленного Исака Юсуфа. Мужчина рассказал, что в тот день он готовился к приезду невесты и обсуждал с ней детали праздника по телефону. Однако вскоре родственники Яхайи сообщили жениху, что девушка внезапно умерла.

На неожиданную новость он ответил, что, даже несмотря на смерть возлюбленной, его связь с ней остается крепкой. Юсуф также надеется на счастливое совместное будущее на том свете.

По словам брата умершей, Яхайя упала в обморок перед поездкой в дом жениха. Брат срочно доставил ее в больницу, где она скончалась вечером того же дня. Выяснилось, что невеста жаловалась на боли в животе за несколько недель до свадьбы. Медики предположили, что у нее могла открыться язва желудка.

На следующий день после смерти Яхайю похоронили. «Она с нетерпением ждала свадьбы и новой жизни, а Бог уже все спланировал. Наши родители, особенно моя мама, до сих пор очень потрясены случившимся», — отметил брат невесты.

Ранее в Египте невеста плохо себя почувствовала и умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха. Выяснилось, что во время веселья с гостями у невесты случился сердечный приступ.