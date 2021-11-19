Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха

Невеста скончалась от сердечного приступа во время свадебной вечеринки в Египте

В Египте невеста плохо себя почувствовала и умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха. Об этом сообщает Gulf News.

Отец умершей Нади Тахи Мади рассказал, что в день свадьбы он очень устал, решил не оставаться на вечеринку и поехал домой сразу после официальной части. Как только мужчина зашел в дом, дочь позвонила ему, а через несколько минут ему сообщили, что девушка умерла.

Выяснилось, что во время веселья с гостями у невесты случился сердечный приступ. Девушка плохо себя почувствовала и упала в руки мужу. Она попросила его срочно позвонить отцу и через пять минут после звонка скончалась.

Убитый горем родитель настоял на том, чтобы его дочь похоронили в свадебном платье. «Я все еще в шоке, не могу понять, что произошло, но все, что у меня осталось, — это молитвы за нее. Пусть Аллах воссоединит нас с ней в раю и даст нам мужество и терпение перенести эту потерю», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что египтянка Исра Шаабан умерла через час после собственной свадьбы от сердечного приступа. Девушка пожаловалась родственникам на усталость и боль в груди, а после упала в обморок, не успев снять свадебное платье.