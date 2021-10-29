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Невеста пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь и умерла утром

Девушка вышла замуж, сказала мужу о головной боли и умерла следующим утром
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Фото: страница Акмала Азиза в Facebook

В Малайзии девушка вышла замуж за возлюбленного, пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь и умерла на следующий день. Об этом сообщает AsiaOne.

25-летние Сити Сараф Исмаил и Мохамад Амирул Акмал Мохд Азиз сыграли свадьбу утром 23 октября. После дня торжеств и поздравлений жених и невеста отправились спать. Амирул рассказал, что жена разбудила его в три часа ночи и сказала, что у нее сильно разболелась голова, однако вскоре успокоилась и снова уснула. Когда мужчина проснулся утром, ему показалось, что Сити крепко спит, и он не стал будить ее.

Позже муж обнаружил, что жена задыхается и не реагирует на внешние раздражители, и вызвал скорую помощь. Сити доставили в больницу, где врачи в течение получаса пытались реанимировать ее, однако пациентка скончалась. Как показало вскрытие, причиной смерти стало кровоизлияние в правую часть головного мозга.

Как рассказал вдовец, что перед тем, как они отправились спать, жена сказала ему: «Дорогой, теперь мы женаты, и ты должен заботиться о каждом члене нашей семьи».

Ранее сообщалось, что в Египте молодая невеста внезапно умерла через час после собственной свадьбы. Врачи установили, что девушка скончалась от сердечного приступа.

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