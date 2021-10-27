Мужчина женился на возлюбленной за несколько часов до ее смерти

В Англии мужчина женился на попавшей в ДТП умирающей девушке в больничной палате

В Стаффордшире, Англия, 34-летний Грег Питерс женился в больничной палате на умирающей после ДТП возлюбленной в присутствии родственников. Как сообщает The Sun, церемония прошла за несколько часов до смерти девушки.

Питерс познакомился с 28-летней Анной Ледгар полтора года назад на сайте знакомств. Во время пандемии пара жила вместе в доме британца, планировала переезд в общее жилье и свадьбу, однако мужчина еще не делал возлюбленной предложение.

В понедельник, 18 октября, Ледгар села в машину и поехала на работу в спортзал. Через несколько часов Питерсу позвонили из больницы и сообщили, что его возлюбленная попала в аварию. «Я помчался в больницу. Пока я ехал туда, я не был слишком обеспокоен, думал, зная Анну, что у нее, скорее всего, просто сломана рука, и все будет хорошо», — рассказал мужчина.

По приезде британец узнал от врачей, что Ледгар получила тяжелую несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, и ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они добавили, что спасти пациентку не удастся, и в ближайшее время ее отключат от ИВЛ.

Тогда Питерс решил жениться на умирающей девушке и попросил разрешения у ее матери. Женщина поддержала желание британца, и он надел кольцо, доставшееся ему от бабушки, на палец Ледгар в присутствии родственников. Пару благословил приглашенный в больницу викарий.

По словам Питерса, единственное, что его утешает, — мысль о том, что органы его жены спасли жизни шести людей, в том числе одного ребенка, которому пересадили ее сердце.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Чедлтон, графство Стаффордшир, неизлечимо больная 58-летняя невеста Аманда Литтлтон вышла замуж за возлюбленного в больничной палате. Женщина умерла через пять дней после свадьбы.