Женщина вышла замуж в больнице ради смертельно больного отца

Жительница американского города Мидлтаун, штат Коннектикут, вышла замуж за своего возлюбленного в больнице, чтобы ее смертельно больной отец смог присутствовать на торжестве. Об этом сообщает сайт телеканала KPLC 7.

В Рождество у Хуана Эстелы (Juan Estela) начались проблемы с дыханием. Мужчину госпитализировали. Анализы показали, что у него терминальная стадия рака. Он боялся, что его мечте отвести свою дочь Сару (Sara) к алтарю не суждено сбыться.

Чтобы исполнить желание отца, Сара и ее возлюбленный Майкл Кристек (Michael Krystek) решили организовать церемонию бракосочетания в больнице. «Мы хотели, чтобы все было как в сказке», — сказала невеста.

Свадьба состоялась в субботу, 16 января. Невеста была в желтом защитном костюме, на участниках церемонии были маски и перчатки. «Для меня было важно только то, что отец был рядом», — подчеркнула Сара.

Друзья и другие члены семей пары присутствовали на свадьбе удаленно, через Zoom. Сестра Сары Алисса Броу (Alyssa Broe) наблюдала за происходящим, сидя в машине.

Отец Сары скончался в понедельник, 18 января. Сара заявила, что они с мужем повторно обменяются клятвами в июне в честь дня рождения ее отца.

Ранее сообщалось, что австралийка вышла замуж за своего возлюбленного в больничной палате, в которой лежал ее смертельно больной отец. Сразу после того, как влюбленные сказали друг другу «да», отец невесты издал последний вздох и умер.