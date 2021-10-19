Смертельно больная невеста умерла за два дня до свадьбы

В Великобритании невеста умерла от рака за два дня до свадьбы

В Великобритании смертельно больная невеста умерла, когда до свадьбы оставалось всего два дня. Об этом сообщает издание Daily Record.

33-летняя учительница Эмма Луиза Лонгстафф и 32-летний Лиам Брэдиш планировали заключить брак в Мексике в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 торжество пришлось отложить. В сентябре 2021 года у женщины диагностировали рак. После этого пара решила, что свадьбу нужно сыграть как можно скорее.

Церемония была назначена на 12 октября. Лонгстафф и Брэдиш успели нанять фотографа и свадебный автомобиль, позаботились о пироге и цветах, но они так и не понадобились. Самочувствие женщины быстро ухудшалось, и спустя пять недель после диагноза она скончалась. Заключить брак прямо в больнице не удалось, поскольку перед смертью она была без сознания.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница Бразилии вышла замуж за возлюбленного и умерла через десять дней после свадьбы. За несколько лет до смерти у нее диагностировали злокачественную опухоль — саркому Юинга, которая поражает кости или мягкие ткани вокруг костей.