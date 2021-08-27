Молодожен умер через два дня после свадьбы

Житель Кении попал под колеса автомобиля и умер через два дня после свадьбы

В Кении молодожен попал в ДТП и умер через два дня после свадьбы. Об этом сообщает кенийское издание Tuko.

Авария произошла в воскресенье, 22 августа. Накануне Доминик Ссемвогерере женился на Джозефине Намуджу. На следующий день они собрали полученные подарки и отправились домой. Пока женщина и ее подруга везли подарки на машине, мужчина ехал следом на мотоцикле.

Проезжая выбоину в дороге, он не справился с управлением и вырулил навстречу другому автомобилю. В результате мотоциклист попал под колеса. Его доставили в больницу, но на следующий день он скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Ирландии жених погиб за несколько часов до свадьбы. Он также попал в автокатастрофу.