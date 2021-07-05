Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака

Жених из шотландского города Стивенстон умер у алтаря за несколько минут до заключения брак с возлюбленной. Об этом сообщает издание Daily Record.

За восемь дней до смерти врачи диагностировали у 57-летнего Пола Уинна (Paul Wynn) рак поджелудочной железы с метастазами в печени и легких. По данным медиков, мужчине оставалось жить от шести недель до двух месяцев.

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Тогда Пол и его 38-летняя возлюбленная Элисон Уинн (Alison Wynn), которая взяла фамилию партнера несколько лет назад, решили сыграть свадьбу. Пол и Элисон были вместе 21 год, и за это время в паре родилось пять детей. Всего у Уинна одиннадцать детей.

В день свадьбы старший сын Уиннов, 20-летний Сэнди, вел мать к алтарю, когда она заметила, что с Полом что-то не так. «Он словно обмяк в кресле. Я несколько раз крикнула его имя, пока шла к алтарю, но он никак не реагировал», — рассказала невеста. В этот момент стало ясно, что мужчина потерял сознание. Гости вызвали скорую помощь, но спасти жениха не удалось — Пол скончался на месте.

Родные и друзья шотландца отзывались о нем, как о добром человеке и хорошем семьянине. «Мы были его жизнью, он был готов на все ради своей семьи. Ради своих детей он перевернул бы небо и землю. И мы все его очень любили», — сказала Элисон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жених умер спустя несколько часов после свадьбы. У него диагностировали агрессивную злокачественную опухоль — меланому.