Жених погиб за несколько часов до свадьбы

В Ирландии 20-летний жених попал в автокатастрофу и погиб за несколько часов до свадьбы

В Ирландии жених погиб в автокатастрофе за несколько часов до свадьбы. Об этом сообщает издание The Irish Times.

20-летний Майлз Харти собирался жениться в субботу, 21 августа. В ночь перед свадьбой он и его друзья поехали в соседний город на легковом автомобиле Skoda. В пути водитель не справился с управлением и врезался в столб.

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Харти, сидевший на переднем пассажирском месте, погиб на месте. Пассажир, ехавший сзади, отделался легкими травмами. Водителя подозревают в нарушении ирландского закона о дорожном движении, он арестован.

На похороны Харти собрались сотни родственников и друзей, многие из которых приехали на его свадьбу. Священник назвал случившееся крайне печальным событием для семей жениха и невесты. «Им теперь приходится переключаться со свадьбы на похороны», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Индии жених погиб в день свадьбы из-за нехватки алкоголя. Его зарезали пьяные друзья, когда он отказался принести больше спиртных напитков.