Российские бортпроводники начнут использовать наручники для авиадебоширов

Госдума и Совет Федерации одобрили поправки в Воздушный кодекс РФ, которые предусматривают возможность использования российскими бортпроводниками спецсредств сдерживания авиадебоширов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Перечень вот этих специальных средств мы оставим под редакцией правительства. Первое, что мы обсуждали в виде специальных средств, это наручники. Они бы с успехом [смогли] заменить те чулки, те шарфы, которые используются для задержания нарушителей», — заявил депутат Госдумы Александр Старовойтов.

Кроме того, сообщается, что члены экипажа также могут начать использовать элеткрошокеры или газовые баллончики. По словам пилотов, подобные действенные методы необходимы для борьбы с хулиганами на борту самолетов, поскольку «полотенце, или салфетка, или ремень привязной — не способ для того, чтобы нейтрализовать».

Ранее, в ноябре, член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила новый способ борьбы с буйными и психически неадекватными пассажирами самолетов. Она заявила, что в России нужно создать службу «воздушных маршалов» — специально подготовленных людей, которые могут оперативно «скрутить» человека в экстренной ситуации.