В России предложили новый способ борьбы с буйными пассажирами

Член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила новый способ борьбы с буйными и психически неадекватными пассажирами самолетов. Ее слова приводит News.ru.

Она заявила, что в России нужно создать службу «воздушных маршалов» — специально подготовленных людей, которые могут оперативно «скрутить» человека в экстренной ситуации. Эксперт подчеркнула, что в США уже давно существует подобная практика.

При этом, по мнению Борисовой, бортпроводники не должны взаимодействовать с дебоширами, у них также не должно быть при себе наручников.

«В плане таких маршалов все упирается в расходы авиакомпаний. Нужно выделять кресла для полета, билеты на них не будут продаваться», — добавила член профсоюза.

Ранее, 23 ноября, россиянин совершил самоубийство в самолете, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Самару. Вскоре после взлета 48-летний мужчина направился в туалет и не выходил оттуда более 15 минут, что насторожило бортпроводников. После снятия дверей уборной с петель было обнаружено тело пассажира.