Российский регион пожаловался на нехватку угля

Власти Омской области обратились в Минстрой и Минэнерго с жалобой о дефиците угля

Администрация Омской области пожаловалась властям на дефицит угля из-за резкого роста цен и серии отказов поставщиков исполнять контракты, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Сергея Цуканова. Местные власти направили жалобы в Министерство строительства, Министерство энергетики России, прокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области.

В пресс-службе регионального Минэнерго сообщили, что ситуацию до сих пор не удалось урегулировать. «Рассматривается вопрос о выделении средств из резервного фонда региона на закупку топлива», — рассказал представитель ведомства.

В конце ноября 11 муниципальных районов области заявили о возможных проблемах с поддержанием нормативного запаса угля в зимний отопительный период. Поставщики угля предупреждают, что не смогут выполнить контракты из-за резкого подорожания топлива.

Прокуратура Омской области начала проверку из-за риска срыва поставок еще в середине ноября. Тогда директор компании «Теплосеть-1», обслуживающей Муромцевский район на севере области, Роман Бурш рассказал, что запасы угля на предприятии опустились до критически низкого уровня — на тот момент топлива оставалось только до конца месяца. Бурш объяснил дефицит ростом стоимости кузбасского угля с 3 до более 5 тысяч рублей за тонну.

В декабре директор «Теплосети-1» сообщил, что компания вынуждена накапливать долги, приобретая уголь по выросшим ценам. Ранее региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области заявила, что из-за повышенных расходов предприятий жителям региона могут повысить тариф на тепловую энергию. Однако такая мера возможна лишь в следующем сезоне, прямо сейчас тарифы изменить нельзя.

О проблемах с поставками угля в ноябре заявили также в Алтайском крае. В ряде районов сообщили о дефиците угля для нужд населения. При этом температура в регионе уже опустилась до минус 15 градусов Цельсия, что вынудило пострадавших жителей завозить топливо из соседних районов. Администрация Алтайского края объяснила кризис подорожанием угля, завозимого из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.