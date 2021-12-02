В день ЧП в шахте «Листвяжная» о задымлении сообщили спустя полчаса

ТАСС: диспетчер сообщил в МЧС о задымлении в шахте «Листвяжная» спустя полчаса

В день взрыва в шахте «Листвяжная» диспетчер сообщил в МЧС о задымлении только спустя полчаса. Такие подробности ЧП раскрывает источник, передает ТАСС.

«Авария на шахте произошла в 04:23 по Москве, а диспетчер шахты передал сообщение в 04:52», — рассказал собеседник агентства. При этом он добавил, что информация была о задымлении, однако произошел взрыв.

Горноспасатели возобновили работу на «Листвяжная». Ранее работы были приостановлены из-за сложной газовой обстановки. Из шахты города Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек, горноспасатели подняли ранее обнаруженные тела двух погибших шахтеров.

Губернатор региона Сергей Цивилев рассказал, что семьи погибших и пострадавших в шахте получат дополнительные выплаты. Правительство региона также выплатит по одному миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч — пострадавшим в состоянии средней или легкой степени тяжести.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.