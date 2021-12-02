Из «Листвяжной» подняли тела двух погибших шахтеров

Губернатор Кузбасса Цивилев: из шахты «Листвяжная» спасатели подняли тела двух погибших

Из шахты «Листвяжная» города Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек, горноспасатели подняли ранее обнаруженные тела двух погибших шахтеров. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник, 30 ноября, в шахте города Белово нашли тела 18 шахтеров и двух горноспасателей — их не смогли поднять на поверхность из-за опасности взрыва.

Глава региона рассказал, что, согласно номерам головных светильников, горноспасатели подняли на поверхность тела Кигигечева Ю.С. и Ерлина А.В.

По словам Цивилева, тела были обнаружены после начавшейся в полдень по местному времени разведки трех военизированных горноспасательных частей.

Горноспасатели возобновили работу на шахте после стабилизации газовой обстановки внутри. Аварийные работы ведутся круглые сутки: спасатели продолжают бурение скважин и откачивают воду из тоннелей. По последним данным, в «Листвяжной» остаются тела 36 россиян.