Власти Кузбасса заявили об обнаружении в «Листвяжной» 20 тел погибших

В шахте «Листвяжная» города Белово Кемеровской области обнаружили 20 тел погибших. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что обнаружены тела 18 шахтеров и двух горноспасателей. Пока возможности поднять их на поверхность нет из-за газовой обстановки внутри «Листвяжной».

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которого погибли 46 горняков и пять спасателей, произошел утром 25 ноября. По последним данным, пострадали 96 россиян, 41 человек находится в больнице. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он провел внутри более суток и сам вышел к спасателям на следующий день после ЧП.