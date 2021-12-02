На Джигана подали в суд за гей-пропаганду

Рэпера Джигана обвинили в гей-пропаганде и оскорблениях из-за роликов о «петушках»

На российского рэпера Джигана подали в суд, обвинив в гей-пропаганде и оскорблениях. Об этом сообщает Starhit.

Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», психолог МГТУ имени Баумана Юрий Оболонский потребовал от хип-хоп-артиста миллион рублей в качестве моральной компенсации. Облонский обратился в суд из-за роликов Джигана о «петушках».

«Совершил действия, воспринятые мною как пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних, что нарушает п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Кроме того, Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично мое, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, поскольку подписаны на него, как на публичную личность и рэп-исполнителя, а также отца четырех малолетних детей», — говорится в обращении психолога.

Общественник считает, что высказывания Джигана ведут к подрыву традиционных ценностей и демографическому кризису. Первое заседание по этому делу состоится 22 декабря.

В марте 2020 года Джиган попал в реабилитационный центр. Музыкант в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом он выпивал, ругался матом и называл пользователей сети «петушками».