Премьер Японии прокомментировал вопрос подписания мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал проблему отсутствия мирного договора между Токио и Москвой. Об этом сообщается на сайте его канцелярии.

Кисида отметил, что базовая позиция Японии заключается в решении вопроса «северных территорий» и заключении мирного договора. По его словам, данная проблема является «борьбой со временем». Премьер подчеркнул, что хотел бы усердно работать над разрешением этой задачи, чтобы не перекладывать ее на плечи следующих поколений.

Помимо этого, Кисида напомнил, что сразу после вступления в должность созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что главы государств согласились серьезно заниматься решением этой проблемы на основе уже достигнутых соглашений, в том числе заключенных в Сингапуре в 2018 году.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Ёсимаса Хаяси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили мирный договор относительно принадлежности Курильских островов. Стороны «подтвердили намерение продолжать диалог», чтобы заключить мир. «Министры обменялись мнениями, подчеркнув намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора», —заявили в пресс-службе японского министра.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

