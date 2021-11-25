Россия и Япония обсудили мирный договор по Курилам

Главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Ёсимаса Хаяси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили мирный договор относительно принадлежности Курильских островов. Об этом пишет ТАСС.

Стороны «подтвердили намерение продолжать диалог», чтобы заключить мир. «Министры обменялись мнениями, подчеркнув намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора», — цитирует агентство пресс-службу японского министра.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.