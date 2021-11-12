Япония настояла на решении вопроса принадлежности Курил

Токио намерен решить с Москвой вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и подписать соответствующий мирный договор. На этом настоял министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, цитату приводит РИА Новости.

«Относительно мирного договора с Россией наша задача в том, чтобы решить вопрос принадлежности [Курильских] островов, не перекладывая его на плечи последующих поколений», — отметил глава МИД.

В середине октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио. Как и глава МИД, он призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

