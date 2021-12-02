В обсуждении лишающего россиян зарубежных лекарств акта увидели накрутку голосов

Накрутка голосов началась в ходе обсуждения на федеральном портале проекта постановления правительства, по которому ряд жизненно важных препаратов будет закупаться у единственного отечественного поставщика, если он организует на территории страны полный цикл их производства. Так утверждает в Facebook директор российского благотворительного фонда AdVita Елена Грачева.

Она утверждает, что принятие документа негативно скажется на российских пациентах — вместо правила «третий лишний» будет действовать правило «второй лишний». «Никакого выбора препарата у врачей и пациентов не останется. Пока постановление касается не такого большого числа наименований, но лиха беда начало. Когда проект только появился, пациентские организации выступили против», — заявила она.

По действующим сейчас правилам, зарубежные производители лекарств не допускаются к торгам, если в них принимают участие два и более отечественных поставщика, имеющих на территории России полный цикл производства закупаемых препаратов.

Документ касается таких лекарств, как, например, «Абакавир», «Зидовудин», «Инсулин гларгин», «Протионамид», «Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат» и других. Всего в списке 15 наименований.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства должно завершиться 3 декабря. На момент публикации материала в поддержку документа проголосовал 761 человек, против высказались 954.

В конце ноября Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците лекарств от COVID-19, гриппа и простуды в аптеках. По данным организации, они не подготовились к сезонному росту спроса и всплеску заболеваемости, из-за чего цены на препараты растут на фоне нехватки. Как отмечается, ситуацию усугубляет и то, что 80 процентов аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты.