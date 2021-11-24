Россиян предупредили о дефиците ряда лекарств в аптеках

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзору о сезонном дефиците лекарств от COVID-19, гриппа и простуды в аптеках. Об этом сообщает газета «Ъ» со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству с просьбой к Росздравнадзору принять меры по пресечению ситуации.

По данным организации, аптеки не подготовились к сезонному росту спроса и всплеску заболеваемости, из-за чего цены на препараты растут на фоне нехватки. Павлов отмечает, что ситуацию усугубляет и то, что 80 процентов аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты.

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В ОПИ утверждают, что уже начались перебои с поставками ряда препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса (фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан). По данным организации, труднее всего ситуация обстоит в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях. На фоне этого за последние три месца цены на популярные лекарства выросли на 5-10 процентов.

Причиной подорожания препаратов фармкомпании и фармритейлеры называют рост себестоимости сырья. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что за январь-сентябрь этого года цены на лекарства в РФ выросли на 7,1 процента. Он также допускает, что в будущем может ощущаться дефицит препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цена на которые не меняется. «Их производство становится малорентабельным», — отметил он.

Олег Павлов в свою очередь, утверждает, что фармритейлеры уже второй год не увеличивают запасы препаратов, особенно тех, что входят в перечень ЖНВЛП, поскольку выгода от них минимальна. Председатель ОПИ ждет, что усиление контроля со стороны Росздравнадзора за безрецептурным отпуском лекарств поможет хотя бы снизить давление на рынок ажиотажного спроса.

Ранее в Совете Федерации предложили подумать о внесении лекарства против COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что об этом необходимо подумать в том числе и из-за падения доходов граждан России.

