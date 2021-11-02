Провизор раскрыла способы обмана россиян в аптеках

Некоторые аптеки под видом акций и скидок пытаются реализовать товары с истекающим сроком годности. Об этом радио Sputnik рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

Она отметила, что отличие аптечных акций от магазинных в том, что покупатель не может заранее внимательно рассмотреть товар. В этом случае недобросовестные продавцы пользуются тем, что зачастую на упаковке лекарств может стоять только дата производства, а срок хранения указывается в инструкции. Эксперт посоветовала перед тем, как отдавать деньги, уточнить срок годности.

Еще одним способом обмана Булыгина назвала попытку продать лекарство со скидкой, хотя его цена может оказаться даже дороже среднерыночной. Такое бывает в случае ажиотажа на тот или иной препарат, и с этим можно бороться, заранее узнав цену лекарства в интернете.

В мае врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян об уловках в аптеках. Он рассказал, что фармацевты могут настойчиво предлагать аналоги лекарства, которое назначил доктор. Медик подчеркнул, что советам сотрудников аптек не следует доверять больше, чем рекомендациям врача. «Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», — пояснил Хухрев. По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента — брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.

В марте россияне поставили работу провизоров в пандемию выше работы врачей. Об этом свидетельствуют результаты опроса дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. Так, труд врачей на «хорошо» и «отлично» оценили только 40 процентов россиян, тогда как работников аптек отметили 54,2 процента.