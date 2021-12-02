Двое мужчин попытались спасти застрявшую ехидну и оказались задержаны полицией

Двое мужчин в пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, увидели застрявшую на стройке ехидну, попытались спасти ее и оказались задержаны полицейским, который ошибочно принял их за преступников. Видео произошедшего один из задержанных под ником @boyjeriko опубликовал в TikTok.

На записи видно, как австралийцы извлекают редкое животное из-под забора стройки, под которым ехидна застряла. Они помещают спасенное животное в пластиковый ящик и идут дальше вместе с ним.

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Неожиданно к ним подъезжает полицейский. На записи слышно, как сотрудник правоохранительных органов несколько раз повторяет: «Остановитесь и ложитесь на землю». Друзья пытаются протестовать и объяснить ситуацию, но офицер полиции прерывает их. «Ложитесь на чертову землю, пока я не разберусь, что здесь происходит. Люди сообщили, что вы находились на их территории. Делайте, что я говорю», — заявляет он.

Мужчины продолжают попытки урезонить полицейского, но тот отказывается их слушать до тех пор, пока к ним не подходят двое рабочих со стройки.

«Так, кто что видел? Они говорят, что спасали животное. Если они делали что-то подозрительное, мне нужно, чтобы они рассказали, что они делали», — настаивает полицейский.

«Я сдвинул забор, потому что ехидна застряла под бетонным блоком забора», — отвечает один из задержанных.

В конце концов полицейский понял, что подозрения рабочих о том, что пара срезала кабели, не подтвердились.

Видео набрало более 500 тысяч просмотров. Пользователи TikTok осудили полицейского за жесткий подход к ситуации. «Вот почему больше никто не помогает», — написал один из них. «Очень плохая работа полицейского», — отметил другой. «В Австралии вы виновны, пока не докажете обратного», — подчеркнул третий.

В полиции штата Квинсленд заявили, что сотрудник полиции отреагировал на сообщение о краже и проникновении на территорию стройки. «Он столкнулся с ситуацией, когда он не знал, кто эти мужчины и что они делали. Они могли быть вооружены. Офицер установил, что произошло, самым безопасным способом», — отметил представитель полиции. Он уточнил, что мужчины не были ни арестованы, ни оштрафованы после произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские в американском городе Гонолулу, штат Гавайи, по ошибке задержали бездомного мужчину, приняв его за другого человека, и на два с половиной года поместили его в психбольницу. Мужчина не получил никакой компенсации за проведенные в психиатрической больнице годы.