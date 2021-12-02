Россияне захотели пересесть на электромобили

Почти половина россиян захотели пересесть на электромобили. Такие результаты показало исследование «Авто.ру», сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, интерес к электрокарам проявляют 46 процентов россиян. При этом 92 процента граждан заявили, что рано или поздно готовы пересесть на электромобили. Новому виду транспорта не доверяют 19 процентов россиян, а каждый десятый житель сообщил, что не сможет отказаться от автомобиля на двигателе внутреннего сгорания в пользу электрокара. Большинство респондентов никогда не садились за руль электромобиля.

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В исследовании отмечается, что пока не стоит ожидать резкого перехода на «зеленые» авто, однако их популярность продолжает расти. Среди недостатков электрокаров россияне назвали низкий уровень автономности машин, плохо развитую инфраструктуру зарядных станций и высокие цены. Наибольший интерес у граждан вызвал электромобиль Nissan Leaf, который официально не вышел на российский рынок. Также популярными у россиян оказались немецкие электрокары Audi e-tron и Porsche Taycan — они вышли в продажу в 2020 году и заняли уже около 10 процентов парка.

В среднем электромобиль стоил восемь миллионов рублей до осени 2020 года, затем цена выросла на 13 процентов, а за следующие полгода увеличилась еще на 10 процентов. Осенью 2021 года электрокар в среднем стоил уже 8,9 миллиона рублей. Выросли цены и подержанных автомобилей, среди которых заметно увеличилось число премиальных моделей. В среднем электрокар с пробегом обойдется в 2,9 миллиона рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что рынок поддержанных электромобилей в России за девять месяцев 2021 года вырос на 58 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года. Продажи новых электрокаров также увеличились в пять раз. При этом около 74 процентов продаж электромобилей в России приходится на Nissan Leaf, в основном привезенные из Японии. Электрокары продолжают занимать сравнительно маленькую долю рынка в России — всего 0,4 процента от общего объема.