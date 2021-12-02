Роскомнадзор заблокировал сайт популярного интернет-магазина

Роскомнадзор (РКН) с 1 декабря заблокировал сайт интернет-магазина Etsy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова», – говорится в сообщении.

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С иском в суд обратился межрайонный прокурор. Он указал, что на странице «gucci replica» сайта Etsy размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Однако, как было установлено, информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. Суд признал эту информацию, размещенную на Etsy, запрещенной к распространению на территории России.

При этом Роскомнадзор заблокировал не только страницу с запрещенной информацией, но и весь сайт. Ведомство пояснило, что Etsy работает через протокол HTTPS, а точеная блокировка для таких сайтов не работает. В Роскомнадзоре подчеркнули, что для снятия блокировки информация, признанная запрещенной, должна быть удалена с сайта.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт единственного в России ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». По словам организаторов, сайт заблокирован из-за «жалоб ультраправых групп». В публикации подчеркнуто, что на сайте стояло возрастное ограничение «18+».