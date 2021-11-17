Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля

Сайт единственного в России ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» заблокировал Роскомнадзор. Об этом организаторы сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

По словам организаторов, сайт заблокирован из-за «жалоб ультраправых групп». В публикации подчеркнуто, что на сайте стояло возрастное ограничение «18+».

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«Бок о бок» собирается обжаловать решение Роскомнадзора. С 2008 года, фестиваль ежегодно проводился в Санкт-Петербурге, а с началом пандемии проходит в онлайн-формате.

Ранее ЛГБТ-активист Николай Алексеев отреагировал на идею Роскомнадзора ограничить показ ЛГБТ-фильмов в онлайн-кинотеатрах под предлогом содержания в картинах сцен «сексуальных девиаций». По его словам, некоторые ограничения уже применяются, но теперь могут получить законодательную базу. «Это уже распространено на ЛГБТ-контент. Ряд западных фильмов, которые показывались на российском рынке, уже подвергаются цензуре. Из них вырезали сцены однополых отношений. Мне кажется, что это будет шаг к фактической юридической оболочке того, что уже происходит в России», — отметил активист.