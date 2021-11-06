Кинокомикс «Вечные» запретили в пяти странах Ближнего Востока

Супергеройский фильм «Вечные» запретили в пяти странах Ближнего Востока. Об этом пишет Deadline.

Кинокомикс режиссера Хлои Чжао не будет показан в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане, где потребовали вырезать все сцены интимной близости между персонажами и другие эпизоды. В результате студия Disney решила не выпускать киноленту в прокат в этих странах.

Ранее в сентябре стало известно, что новый фильм студии Marvel «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа. В США ей присвоили рейтинг PG-13, который означает, что просмотр нежелателен детям младше 13 лет.

В августе компания Marvel опубликовала финальный трейлер «Вечных». Главные роли сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссером кинокартины стала обладательница «Оскара» Хлоя Чжао.