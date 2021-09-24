Третью часть «Фантастических тварей» высмеяли из-за гомосексуальности Дамблдора

Пользователи Twitter высмеяли грядущий фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», третью часть пенталогии по мотивам вселенной «Гарри Поттера», из-за нежелания его создателей открыто изобразить нетрадиционную сексуальную ориентацию одного из ключевых персонажей. Об этом сообщает Forbes.

Фанаты заявили, что в предыдущих картинах серии создатели избегали темы гомосексуальности Дамблдора. О нетрадиционной ориентации персонажа впервые сообщила автор книг о Гарри Поттере и сценаристка «Фантастических тварей» Джоан Роулинг. Интернет-пользователи предположили, что эта тема не поднимается создателями киносерии из страха запретов на международном рынке.

«Будет очень смешно, если фильм, буквально названный "Тайны Дамблдора", откажется показать главную тайну Дамблдора на экране из-за боязни запретов за границей», — посетовал @blockbustedpod. В комментариях к его посту пользователи вспомнили, что во втором фильме серии, названном «Преступления Грин-де-Вальда», никаких преступлений показано не было.

22 сентября на сайте Wizarding World появилась информация о дате выхода и названии третьей части пенталогии. Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет в прокат 15 апреля 2022 года.

Ранее в сентябре стало известно, что новый фильм студии Marvel «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа. В США ей присвоили рейтинг PG-13, который означает, что просмотр нежелателен детям младше 13 лет.