Фильм «Вечные» получил в России ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа

Новый фильм студии Marvel «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа. Об этом сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в российский прокат картина выйдет 4 ноября. Мировая премьера ленты состоится 27 октября. В США ей присвоили рейтинг PG-13, который означает, что просмотр нежелателен детям младше 13 лет.

В августе компания Marvel опубликовала финальный трейлер «Вечных». Главные роли сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссером кинокартины стала обладательница «Оскара» Хлоя Чжао.

В прошлом году актер Хааз Слейман рассказал, что в «Вечных» покажут пару геев с ребенком. Артист пояснил, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, добавив, что сцена будет красивой и трогательной.

Позднее проект призвали бойкотировать. Соответствующая публикация появилась на сайте консервативной христианской организации «Миллион матерей». В ней утверждается, что ранее индустрия развлечений предпринимала многочисленные попытки незаметно распространять идеи ЛГБТ, а теперь делает это открыто.