Marvel впервые показала кадры фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

Студия Marvel впервые показала кадры фильма «Вечные» с актрисами Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек. Общий трейлер премьер под названием «Увидимся в кино» опубликован на YouTube-канале «Marvel Россия».

«Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи», — отмечается в подписи к видео.

В ролике студия показала кадры прошлых картин, а также раскрыла даты выхода некоторых проектов. Так, «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет 17 февраля 2023 года, а новые «Стражи галактики» — 5 мая 2023-го. При этом сиквел «Черной пантеры» решили выпустить с подзаголовком «Ваканда Навсегда», премьера назначена на июль 2022-го.

Ранее в апреле сообщалось, что киностудия The Walt Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Капитана Америку.

Перед этим стало известно, что в комиксах Marvel появится новый герой — гомосексуальный Капитан Америка. Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер.