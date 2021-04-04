Вышел новый трейлер фильма «Черная Вдова»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер супергеройской картины «Черная вдова». Проморолик появился 3 апреля на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Мировая премьера запланирована на 5 июля. Фильм основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы. Это 24-я по счету картина кинематографической вселенной Marvel. Действие фильма разворачивается после событий картины «Первый мститель: Противостояние»

Главная роль досталась Скарлетт Йоханссон. Также в ленте появятся Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Роберт Дауни-младший.

Ранее издание Variety назвало самые ожидаемые фильмы 2021 года. В подборку были включены как новые релизы, так и фильмы, которые должны были выйти еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена. В текущем году ожидается выход таких картин, как «Морбиус», «Годзилла против Конга», «Черная вдова», девятая часть боевика «Форсаж» и другие.