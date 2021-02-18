Disney выпустил первый трейлер приквела «101 далматинца» с Эммой Стоун

Disney выпустил первый трейлер фильма «Круэлла» — приквела «101 далматинца». Проморолик появился 17 февраля на YouTube-канале студии.

Фильм расскажет о молодости злодейки Круэллы Де Виль, роль которой сыграла американская актриса Эмма Стоун. Героиня работает дизайнером в Лондоне 1970-х годов и мечтает сделать шубу из шкур далматинцев.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи, а сценарий подготовили Дэна Фокс и Тони МакНамара. Премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года.

Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Ла-Ла Ленд», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Бердмэн» и «Отличница легкого поведения». В 2017 году ее признали самый высокооплачиваемой актрисой. За 12 месяцев она заработала 26 миллионов долларов.