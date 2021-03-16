В Marvel появится гомосексуальный Капитан Америка

В комиксах Marvel появится новый герой — гомосексуальный Капитан Америка. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер. Его может будет увидеть в линейке «Соединенные Штаты Капитана Америки», автором которой выступит Кристофер Кентвелл.

Согласно сюжету нового комикса, у Капитана Америки украдут его щит, после чего он отправится в путешествие по стране, чтобы найти виновника. В пути герой встретит группу, называющую себя «Капитаны», — ее участники, в числе которых есть Сэм Уилсон, Баки Барнс и Джон Уокер, в разное время примеряли на себя образ культового супергероя.

Как рассказал соавтор комикса Джош Трухильо, персонаж Фишера был вдохновлен активистами и обычными людьми, которые борются за свою жизнь. По словам Трухильо, подросток будет выступать «за угнетенных и забытых».

В прошлом году стало известно, что Аквамена, роль которого в серии одноименных фильмов исполняет актер Джейсон Момоа, задумали заменить персонажем-геем. Компания Warner Bros. планирует вводить в блокбастеры по комиксам DC новых героев, в связи с чем ожидается, что после выхода третьего фильма франшизы Артур Карри перестанет быть королем морей. На смену ему придет гомосексуальный атлант Аквалэд.